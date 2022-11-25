Транспорт 25 ноября 2022, 16:44 Российские полисы ОСАГО заработают в Белоруссии в 2023 году Глава Всероссийского союза страховщиков: полис ОСАГО заработает в Белорусси в 2023 году РИА «Новости»

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Российские водители в январе 2023 года смогут приобрести полис Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), который будет действительным в Белоруссии. О ходе работы над новой версией документа рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

В данный момент стороны согласовывают условия и подходы. После окончания этой работы действующие в Белоруссии полисы ОСАГО запустят в продажу. В качестве предварительной даты Уфимцев назвал январь 2023 года.

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«Базовые вещи согласованы. Это будет автоматическое расширение, включение „зеленой карты“ на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии», — привело слова главы Всероссийского союза страховщиков РИА «Новости».

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Уфимцев добавил, что коллеги из соседней республики также запустят продажу полисов для водителей, которые станут действовать в России.

В будущем такую практику планируют распространить на другие страны Евразийского экономического союза. С Белоруссией получилось быстрее благодаря действующей в республике «зеленой карте». Это аналог полиса ОСАГО для российских туристов, посещающих страну на машинах.