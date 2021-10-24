Российские камеры научатся вычислять курильщиков-нарушителей

В России хотят создать систему, которая поможет распознавать курильщиков в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — сообщили в ведомстве.

Это программное обеспечение станет частью системы видеоаналитики на основе машинного зрения. Она в режиме реального времени будет анализировать видео с камер, распознавать людей, отслеживать их поведение и перемещение, а также контролировать попадание человека в определенные зоны. После полученная информация будет направляться ответственным за безопасность, сообщил сайт RT.

По словам разработчиков, такую систему можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах. В пресс-службе уточнили, что в разработке прототипа помогут российские студенты.

Ранее стало известно, что камеры нового типа начнут внедрять на российских дорогах. Устройства уже начали испытывать в Москве, они установлены на автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД).