Российские дилеры продали за 2019 год автомобилей на 2,5 трлн рублей

Уточняется, что в 2018 году общая сумма проданных автомобилей составила два триллиона 380 миллиардов рублей. Аналитики связывают рост авторынка с увеличением средневзвешенной стоимости машины — в течение года плюс 8%. Уточняется, что в позапрошлом году новое авто в среднем оценивалось в один миллион 430 тысяч рублей, в прошлом году — в один миллион 540 тысяч.