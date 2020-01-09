Российские дилеры продали за 2019 год автомобилей на 2,5 трлн рублей
В России за ушедший год дилерам удалось реализовать авто на общую сумму в два с половиной триллиона рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на профильные СМИ.
Уточняется, что в 2018 году общая сумма проданных автомобилей составила два триллиона 380 миллиардов рублей. Аналитики связывают рост авторынка с увеличением средневзвешенной стоимости машины — в течение года плюс 8%. Уточняется, что в позапрошлом году новое авто в среднем оценивалось в один миллион 430 тысяч рублей, в прошлом году — в один миллион 540 тысяч.