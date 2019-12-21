Российские блогеры показали, как сделать Cybertruck из «девятки»

Футуристический пикап Tesla Cybertruck, над которым работал Илон Маск, заметили в подмосковных Химках. Но серийное производство новинки начнется только в 2021 году… Опередить американского предпринимателя решили мастера из Калуги. Как авторы создавали первый российский Cybertruck, они показали на видео.

Автолюбители из России решили повторить проект Маска. Они создали русский Cybertruck за 24 часа. Суток хватило, чтобы превратить «девятку» в машину Tesla.

«Я считаю, что за дорого и за долго у всех получится. А вот построить задешево и в суперограниченное время — вот это действительно интересно», — рассказал автор ролика.

На видео они показали все этапы, которые понадобились для превращения жигулей в автомобиль Маска.

Все мастера — любители-самоучки. Автор проекта раскрыл идею трем напарникам непосредственно перед работой. На нее он отвел ровно 24 часа, а жигули купил в ночь перед реализацией проекта.

Бюджет проекта — 30 тысяч.

«Конечно, основной упор будем делать на внешность автомобиля, потому что, сами понимаете, и так ограниченное время. То есть внутри мы почти ничего дорабатывать не будем. И, понятное дело, турбодвигатель мы тоже ставить не будем», — отметил автор видео.

Автолюбители полностью срезали крышу, потому что она вообще им была не нужна. Также они решили заново сделать каркас и поставить другие колеса.

Илон Маск представил Tesla Cybertruck в ноябре. Футуристический пикап обладает высокой прочностью, а стекла у него бронированные. Продажи в России начнутся после 2021 года.

19 декабря в Химках увидели машину, похожую на автомобиль Tesla. Правда, она была меньше оригинальной модели, нашлись отличия в дизайне передней части кузова, а еще отсутствовала водительская дверь. Известен регион автомобиля — 40-й, то есть Калужская область.