Российские блогеры показали, как сделать Cybertruck из «девятки»
Автолюбители из России решили повторить проект Маска. Они создали русский Cybertruck за 24 часа. Суток хватило, чтобы превратить «девятку» в машину Tesla.
«Я считаю, что за дорого и за долго у всех получится. А вот построить задешево и в суперограниченное время — вот это действительно интересно», — рассказал автор ролика.
На видео они показали все этапы, которые понадобились для превращения жигулей в автомобиль Маска.
Все мастера — любители-самоучки. Автор проекта раскрыл идею трем напарникам непосредственно перед работой. На нее он отвел ровно 24 часа, а жигули купил в ночь перед реализацией проекта.
Бюджет проекта — 30 тысяч.
«Конечно, основной упор будем делать на внешность автомобиля, потому что, сами понимаете, и так ограниченное время. То есть внутри мы почти ничего дорабатывать не будем. И, понятное дело, турбодвигатель мы тоже ставить не будем», — отметил автор видео.
Автолюбители полностью срезали крышу, потому что она вообще им была не нужна. Также они решили заново сделать каркас и поставить другие колеса.
Илон Маск представил Tesla Cybertruck в ноябре. Футуристический пикап обладает высокой прочностью, а стекла у него бронированные. Продажи в России начнутся после 2021 года.
19 декабря в Химках увидели машину, похожую на автомобиль Tesla. Правда, она была меньше оригинальной модели, нашлись отличия в дизайне передней части кузова, а еще отсутствовала водительская дверь. Известен регион автомобиля — 40-й, то есть Калужская область.