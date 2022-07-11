Оптовые цены на бензин из-за профицита на российском рынке упали, в отличие от розничных. Однако операторы АЗС снизят их в 2023 году, если не изменится политическая ситуация. Об этом заявил в интервью радиостанции Sputnik эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.

«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — объяснил он.

Сейчас на внутреннем рынке России из-за политической обстановки в мире и ухода части покупателей образовался профицит топлива. Оптовые цены упали, но операторы АЗС не снизили розничные, так как не уверены, что ситуация стабильна. Если ничего кардинально не изменится и расценки продержатся на нынешнем уровне еще полгода, они решатся на снижение цен для конечного потребителя, предположил Олег Ашихмин.