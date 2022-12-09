Транспорт 09 декабря 2022, 13:24 Российские автосалоны будут ремонтировать китайские автомобили

Читать 360tv в

В связи с ростом и популярностью китайских автомобилей на российском рынке автосалоны начали переходить на ремонт машин из КНР. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

На данный момент в стране существует более 700 площадок по ремонту китайских машин. Продавцы из КНР регулярно поставляют автосалонам комплектующие.

Реклама

На некоторые китайские машины автопроизводители дают внушительный срок гарантии, вплоть до пяти лет. Такие гарантии действуют, например, на автомобили Chery и Geely. А вот на марку Haval гарантийный период обслуживания составляет до трех лет.

Реклама