Российские автомобилисты могут получить счет за отсутствие техосмотра

Пока 31 октября остается крайним сроком для прохождения техосмотра. Поэтому если автовладелец не успел оформить диагностическую карту, то могут быть предъявлены регрессные требования, говорят страховщики.

Об этом сообщила газета «Известия». Автовладельцы могли купить ОСАГО без диагностической карты с 1 марта и до окончания карантинных мер. Техосмотр можно было пройти позже — в течение одного месяца после снятия ограничительных мер и не позднее 31 октября.

Юристы предупреждают, что отсутствие техосмотра может привести к серьезным последствиям. Если по договору ОСАГО, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО, произошел страховой случай, то выплатить сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения должен будет виновник ДТП.

Однако, если страхового случая не было, карту можно будет сделать и в ноябре. И полис продолжит действовать, тогда и автовладельцу не грозит регресс.

Купить новый полис после 31 октября не легкий вариант — без прохождения ТО его просто не смогут оформить. Покупка карты без осмотра автомобиля может и вовсе сулить проблемами автовладельцу. В Российском союзе автостраховщиков предупреждают об уголовной ответственности за такой прием.

«Если фальсификация потом выяснится, то автомобилисту могут предъявить ст. 327 УК РФ „Подделка документов“», — рассказали в РСА.

В ноябре вступают в силу законы, касающиеся водителей. Например, будут оформляться только электронные паспорта для транспортных средств. Еще откроется авиасообщение с Японией, а родителям упростят процесс получения пособий на детей. Что ждет россиян с 1 ноября — в материале «360».