Российские автомобилисты могут получить счет за отсутствие техосмотра
Об этом сообщила газета «Известия». Автовладельцы могли купить ОСАГО без диагностической карты с 1 марта и до окончания карантинных мер. Техосмотр можно было пройти позже — в течение одного месяца после снятия ограничительных мер и не позднее 31 октября.
Юристы предупреждают, что отсутствие техосмотра может привести к серьезным последствиям. Если по договору ОСАГО, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО, произошел страховой случай, то выплатить сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения должен будет виновник ДТП.
Однако, если страхового случая не было, карту можно будет сделать и в ноябре. И полис продолжит действовать, тогда и автовладельцу не грозит регресс.
Купить новый полис после 31 октября не легкий вариант — без прохождения ТО его просто не смогут оформить. Покупка карты без осмотра автомобиля может и вовсе сулить проблемами автовладельцу. В Российском союзе автостраховщиков предупреждают об уголовной ответственности за такой прием.
«Если фальсификация потом выяснится, то автомобилисту могут предъявить ст. 327 УК РФ „Подделка документов“», — рассказали в РСА.
В ноябре вступают в силу законы, касающиеся водителей. Например, будут оформляться только электронные паспорта для транспортных средств. Еще откроется авиасообщение с Японией, а родителям упростят процесс получения пособий на детей. Что ждет россиян с 1 ноября — в материале «360».