Российские автомобилисты подали в суд на Mercedes и Volkswagen

Против иностранных автопроизводителей General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor подали иски в суд за нарушение прав российских потребителей. «Известия» выяснили, что общественников поддержал Роспотребнадзор.

В суд обратилась «Общественная потребительская инициатива». По мнению ее членов, выполняя требования санкций, международные автопроизводители нарушают права российских автовладельцев — их лишили возможности обратиться за ремонтом и техническим обслуживанием приобретенного транспорта.

Роспотребнадзор реализовал свое право вступить в судебные процессы как госорган, выдающий заключение по делу. Управление ведомства по Московской области поддержало требования общественной организации как «основанные на законе и подлежащие удовлетворению в полном объеме».

О прекращении поставок в Россию иностранные компании заявили после начала спецоперации по защите Донбасса. General Motors заявила о прекращении экспорта в начале марта, анонсировав это как временную меру. Однако 20 апреля компания приняла окончательное решение об уходе из России и начала увольнять сотрудников.