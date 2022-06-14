Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что в последние несколько лет в Москве прослеживается тенденция на отказ от покупки «красивых» номеров. Об этом он сообщил сайту NEWS.ru.

По его словам, российские автомобилисты, напротив, предпочитают номера с рандомными числами.

«Сейчас чем круче человек, тем более простые номера он старается получить. То есть с рандомными числами и буквами. BMW с номером 777 уже вызывает в „продвинутых“ кругах смех», — сообщил Похмелкин.

Он добавил, что в 2022 году на пике моды — самые «простые» номера.