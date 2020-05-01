Российские автодилеры в апреле потеряли 280 миллиардов рублей из-за пандемии
Автодилеры в России из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса нового типа, потеряли около 280 миллиардов выручки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева.
Он указал, что оборот отрасли в год достигает порядка трех триллионов рублей. Исходя из этих данных, ежемесячная выручка составляет около 300 миллиардов рублей.
«Соответственно, размер недополученной выручки за месяц — это порядка 300 миллиардов, из которых что-то будет, потому что сервисы работают, в отдельных регионах продаются машины. Но поток на сервисы сильно сильно упал, потому что есть проблемы с ограничением передвижения граждан и с тем, что они в принципе боятся ездить», — отметил президент РОАД.
По его словам, за прошедший месяц авторынок недополучит «выручки где-то 280 миллиардов рублей» минимум.
Ранее сообщалось, что по итогам этого года продажи новых легковых машин в стране снизятся на 30% из-за пандемии и нефтяных цен.