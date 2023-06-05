Транспорт 05 июня 2023, 17:19 Российские автодилеры увеличили продажи легковушек в мае в 2,6 раза «Автостат» сообщил об увеличении продаж новых легковых машин в мае в 2,6 раза РИА «Новости»

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Рынок новых легковых автомобилей в России в мае показал рост в 2,6 раза, по сравнению с последним весенним месяцем прошлого года, но на 4,5% снизил свои показатели с прошедшим апрелем. Об этом со ссылкой на данные «Электронного паспорта» сообщил «Автостат».

В этом мае российские автодилеры продали 72,2 тысячи машин, что в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года, когда россияне купили только 27,5 тысячи легковушек.

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Лидерами по объему продаж стали машины марки Lada. Всего за последний месяц весны дилеры продали 22 029 легковушек.

Все остальные места рейтинга заняли иностранные автомобильные бренды, где доминируют китайские производители.

На втором месте по продажам оказался бренд Chery с результатом 7444 проданных машины. Третье и четвертое место также досталась автопроизводителям КНР — Haval и Geely — с показателями 7432 и 6690 реализованных единиц.

Замкнул пятерку корейский Kia. Его российским дилерам удалось продать в мае только 3090 машин.

Лучшей иномаркой по итогам мая стал китайский кроссовер Haval Jolion. В последнем месяце весны его купили для себя 3864 россиянина. На третьем месте расположился еще один кроссовер Geely Coolray с результатом 3536 проданных единиц.

На четвертом месте снова оказалась российская машина. Внедорожник Lada Niva Travel все еще пользуется популярностью. За месяц дилеры продали 3210 штук.

Пятое место досталось полноприводному кроссоверу Chery Tiggo 7 PRO Max. В минувшем месяце на российском авторынке продали 3114 единиц таких машин.