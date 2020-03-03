Российские авто будут оповещать водителя о нарушениях ПДД
Как пишут «Известия», автопроизводители «научат» свои машины распознавать дорожную разметку, светофоры и знаки. Многие автомобили могут это делать уже сегодня, так как обладают техническими возможностями.
Потенциальный рынок подобных устройств эксперты оценивают в 40–60 миллиардов рублей. Система будет представлять собой набор специальных камер и вычислительного модуля, который будет посылать информацию о дорожных знаках и светофорах на экран машины или подаст звуковой сигнал. Устройство будет функционировать при скорости машины до 150 километров в час.
Предполагается, что начинающим водителям понадобятся функции предупреждения даже о незначительных нарушениях, так как новички могут совершать их непреднамеренно.
Ранее стало известно, что на международный рынок скоро выйдет российская бронемашина для полиции. Государственные испытания начнутся уже в мае 2020 года.