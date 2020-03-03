Российские авто будут оповещать водителя о нарушениях ПДД

Собранные в России машины хотят оснастить системой оповещения водителя о возможном нарушении ПДД. В Росстандарте рассказали, что до октября 2020 года будет разработан специальный ГОСТ о требованиях к комплексам.

Как пишут «Известия», автопроизводители «научат» свои машины распознавать дорожную разметку, светофоры и знаки. Многие автомобили могут это делать уже сегодня, так как обладают техническими возможностями.

Потенциальный рынок подобных устройств эксперты оценивают в 40–60 миллиардов рублей. Система будет представлять собой набор специальных камер и вычислительного модуля, который будет посылать информацию о дорожных знаках и светофорах на экран машины или подаст звуковой сигнал. Устройство будет функционировать при скорости машины до 150 километров в час.

Предполагается, что начинающим водителям понадобятся функции предупреждения даже о незначительных нарушениях, так как новички могут совершать их непреднамеренно.

Ранее стало известно, что на международный рынок скоро выйдет российская бронемашина для полиции. Государственные испытания начнутся уже в мае 2020 года.