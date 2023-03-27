Транспорт 27 марта 2023, 11:16 Российские авиакомпании в два раза увеличат перелеты по стране летом Росавиация: российские авиакомпании увеличат в два раза перелеты по стране летом РИА «Новости»

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Российские авиакомпании вдвое увеличат количество внутренних перелетов летом по сравнению с зимним периодом. Теперь еженедельно пилоты будут совершать более 19 тысяч рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Планируемое количество рейсов в летней навигации, исходя из поданных в Росавиацию авиакомпаниями России заявок, составляет около 19,1 тысячи рейсов в неделю внутри России. Это в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в период IATA „Зима-2022/2023“», — сказано в сообщении.

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Также возрастет и количество международных перелетов. Перевозчики из России получили разрешение на выполнение 3,3 тысячи рейсов каждую неделю. Это на 65% больше, чем зимой. Иностранные авиакомпании собираются на 30% увеличить полеты в РФ.

Российские перевозчики стали работать по летнему расписанию с 26 марта, уточнили в Росавиации. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) определяет зимние и летние сезоны полетов. Летнее расписание начинает действовать с последнего воскресенья марта и завершается в последнюю субботу октября.