Российские авиакомпании продолжат летать над Ираном

Российские авиакомпании продолжили полеты в воздушном пространстве Ирана, используя рекомендованные меры предосторожности. Об этом заявили в Росавиации после совещания с участниками отрасли.

«В ходе обсуждения участники совещания отметили следующее: что российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. [Отметили, что] экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Участники в то же время заметили, что российские авиакомпании не летают над Ираком и не планируют использовать воздушное пространство этой страны. Росавиация попросила перевозчиков сразу же сообщать о малейших отклонениях, возникающих при полетах, и нестандартных ситуациях, которые обычно не случаются в мирное время.

В ходе совещания участники встречи пришли к выводу, что принятых сейчас мер достаточно для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве рассказали, что в совещании по полетам гражданских воздушных судов в Ближневосточном регионе приняли участие представители Росавиации, «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», Azur Air, Royal Flight.