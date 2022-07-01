Российские авиакомпании попросили у Минтранса разрешения вернуть самолеты за рубеж

S7 Airlines направила заявку в Министерство транспорта на возврат лизингодателю двух самолетов Boeing 737-8 Мах. Причина — отсутствие сертификата и невозможность эксплуатации. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила газете «Коммерсант».

Эти модели Boeing запретили использовать в России в марте 2019 года после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с их участием. Повторную сертификацию не провели.

Источник газеты, близкий к Минтрансу, сообщили о еще одной заявке на возвращение самолетов зарубежному лизингодателю. Речь идет о грузовом перевозчике AirBridgeCargo, который входит в ГК «Волга-Днепр». Авиакомпания, по информации другого источника издания, собиралась вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, они находятся в аэропорту Шереметьево. Еще один борт Boeing остался в ОАЭ, другой — в США. Однако Минтранс пока ничего не ответил.

Опрошенные газетой источники в авиаотрасли объяснили долгое рассмотрение заявок компаний в Минтрансе признаком «негласного запрета на возврат самолетов».

Росавиация после начала спецоперации рекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, прекратить на время полеты за границу. Международные рейсы к середине марта выполняли шесть российских авиакомпаний. Самолеты летали в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. К концу июня число государств увеличилось до 11.