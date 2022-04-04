Российские авиакомпании готовятся к переходу на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo. Ее разработчиком выступила компания «Сирена-Трэвел» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех»).

Необходимые закупочные процедуры уже начаты в «Аэрофлоте», сообщила газета «Известия» со ссылкой на близкий к группе источник.

«Исходя из текущей ситуации в отрасли с группой „Аэрофлот“, определены сроки перехода — в текущем году», — сообщил один из собеседников издания. Он также уточнил, что предконтрактная работа идет и с другими отечественными авиакомпаниями.

Правительство обязало локализовать системы бронирования еще в 2019 году, однако затянулись сроки перехода. На сегодняшний день, по мнению экспертов, переход можно совершить быстрее. Это связано с тем, что отсутствуют почти все международные и код-шеринговые рейсы, а также связи с глобальными альянсами. При этом перевозчики могут столкнуться со сложностями при возврате на международные рынки.

«Аэрофлот» с 21 марта вновь начал на регулярной основе летать из Москвы в Баку, а с 22 марта — в Ереван. В эти страны перевозчик с указанных дат летает каждый день.