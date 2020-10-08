Российские авиакомпании будут устанавливать видеокамеры в самолетах

В документе говорится, что требование станет обязательным для уже используемых лайнеров с 2025 года. Для новых самолетов нововведение начнет действовать с 2023 года. Видеоинформация, записанная устройствами, будет храниться не менее 30 суток, пишет ИА НСН.

Также в мае минувшего года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому экипаж самолета может применять средства сдерживания в отношении авиадебоширов.

Ранее бывшая стюардесса рассказала в социальной сети ТikТok о реальных зарплатах бортпроводников и пилотов. Девушка работала в российской авиакомпании. Она пояснила, что точная сумма зависит от часов налета и оклада.

По ее словам, на должность бортпроводников более охотно берут мужчин, чем женщин. Блогерша подчеркнула, что в самолетах всегда есть нехватка представителей мужского пола среди экипажа. Ролик про зарплату бортпроводника собрал уже почти 200 тысяч лайков.