Российские авиадвигатели укрепят новым материалом

Исследовали разработали технологию самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Благодаря ей можно сформировать в структуре материала армирующие нановолокна. Таким образом, улучшатся прочностные характеристики материала.

«Синтез проводился в несколько этапов. Сначала порошки кремния, углерода, а также тантала и тефлона замешивались в планетарной мельнице, затем полученная смесь сжигалась в реакторе. Как раз в процессе горения происходило формирование нановолокон. Последний этап — спекание изделия в вакуумной печи», — говорится в публикации университета.

Этот метод позволит повысить в полтора раза устойчивость карбида кремния к появлению трещин.

Карбид кремния искусственно синтезируется из полевого шпата и кварцевого песка. Его используют в различных производствах в качестве огнеупора, абразива, конструкционного соединения и полупроводника. Турбинные лопатки или детали двигателей внутреннего сгорания из этого материала позволяют использовать более высокие рабочие температуры. Также они существенно улучшают характеристики агрегатов — КПД, тягловую силу, мощность и экологичность.