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    14 августа 2020, 17:34

    Российские авиадвигатели укрепят новым материалом

    Алена Макаренко

    Карбид кремния уже широко используется в разных отраслях производства, в том числе и в авиастроении, но отличается низкой прочностью. Российские ученые нашли способ повысить показатели перспективного искусственного материала. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на НИТУ (Национальный исследовательский технологический университет) «МИСиС».
    Российские авиадвигатели укрепят новым материалом

    Исследовали разработали технологию самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Благодаря ей можно сформировать в структуре материала армирующие нановолокна. Таким образом, улучшатся прочностные характеристики материала.

    «Синтез проводился в несколько этапов. Сначала порошки кремния, углерода, а также тантала и тефлона замешивались в планетарной мельнице, затем полученная смесь сжигалась в реакторе. Как раз в процессе горения происходило формирование нановолокон. Последний этап — спекание изделия в вакуумной печи», — говорится в публикации университета.

    Этот метод позволит повысить в полтора раза устойчивость карбида кремния к появлению трещин.

    Карбид кремния искусственно синтезируется из полевого шпата и кварцевого песка. Его используют в различных производствах в качестве огнеупора, абразива, конструкционного соединения и полупроводника. Турбинные лопатки или детали двигателей внутреннего сгорания из этого материала позволяют использовать более высокие рабочие температуры. Также они существенно улучшают характеристики агрегатов — КПД, тягловую силу, мощность и экологичность.

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