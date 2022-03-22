Российские Аirbus оказались под угрозой ареста. На чем летать?

Евросоюз может запретить любое обслуживание самолетов Аirbus российским авиакомпаниям вслед за ограничениями США на Boeing. Тогда запчасти для самолетов придется искать в третьих странах, заявил «360» ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Возможные ограничения со стороны ЕС подразумевают, что легально обслуживать воздушное судно будет невозможно.

«Нужно искать запчасти в третьих странах, которые согласятся продавать, если они согласятся. И работать под риском тех же самых американских и европейских санкций», — объяснил Борисов.

Проблема достаточно серьезная, отметил авиаэксперт.

«Иран, попав под санкции, летал, потому что организовал обслуживание через третьи страны. Но здесь надо учитывать, что в Иране намного меньше авиации. И одна из третьих стран, которые очень активно помогали Ирану, была Россия», — сообщил собеседник «360».

Остается открытым вопрос, кто будет той третьей страной, через которую Россия сможет получить достаточный объем технической поддержки, запчастей и двигателей.

Об опасениях перевозчиков, что ЕС может последовать примеру США и вслед за Воеing наложить полный запрет на обслуживание самолетов Airbus в России, ранее сообщила газета «Коммерсант». Отмечалось, что в этом случае летать в другие страны без угрозы ареста воздушного судна смогут только российские SSJ 100.