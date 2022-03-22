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    22 марта 2022, 12:48

    Российские Аirbus оказались под угрозой ареста. На чем летать?

    Политолог Борисов: России придется искать помощи третьих стран в случае санкций ЕС на Airbus

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Евросоюз может запретить любое обслуживание самолетов Аirbus российским авиакомпаниям вслед за ограничениями США на Boeing. Тогда запчасти для самолетов придется искать в третьих странах, заявил «360» ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

    Российские Аirbus оказались под угрозой ареста. На чем летать?

    Возможные ограничения со стороны ЕС подразумевают, что легально обслуживать воздушное судно будет невозможно.

    «Нужно искать запчасти в третьих странах, которые согласятся продавать, если они согласятся. И работать под риском тех же самых американских и европейских санкций», — объяснил Борисов.

    Проблема достаточно серьезная, отметил авиаэксперт.

    «Иран, попав под санкции, летал, потому что организовал обслуживание через третьи страны. Но здесь надо учитывать, что в Иране намного меньше авиации. И одна из третьих стран, которые очень активно помогали Ирану, была Россия», — сообщил собеседник «360».

    Остается открытым вопрос, кто будет той третьей страной, через которую Россия сможет получить достаточный объем технической поддержки, запчастей и двигателей.

    Об опасениях перевозчиков, что ЕС может последовать примеру США и вслед за Воеing наложить полный запрет на обслуживание самолетов Airbus в России, ранее сообщила газета «Коммерсант». Отмечалось, что в этом случае летать в другие страны без угрозы ареста воздушного судна смогут только российские SSJ 100.