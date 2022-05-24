Российская экономика останется открытой, объявил на совещании по развитию транспортной сферы президент РФ Владимир Путин. Он анонсировал расширение сотрудничества с другими странами и поручил ускорить запуск новых инфраструктурных проектов, сообщило РИА «Новости».

Россия готова к сотрудничеству

«В новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал президент России.

Он добавил, что при этом важно учитывать целый комплекс вопросов, в том числе организацию платежной инфраструктуры в национальных валютах и увеличение мощности логистических цепочек.

Бизнес смотрит на восток

Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключаются с запада на растущие регионы. Это происходит уже не первый год. Владимир Путин рекомендовал учитывать эту тенденцию, прокладывая новые маршруты и готовя транспортные проекты с запасом мощности.

К стремительно меняющимся условиям в мире успешно адаптируется отечественный бизнес. Он перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами, отметил глава государства.

Максимально востребовано сегодня восточное транспортное направление, а также растут объемы грузоперевозок на юг. Владимир Путин поручил обеспечить быстрое прохождение грузов через КПП, ускорить строительство новых и модернизацию существующих наземных и морских пунктов пропуска.

Он также призвал ускорить запуск новых инициатив в транспортной сфере и предостерег от срыва сроков создания инфраструктуры. Владимир Путин предложил активнее использовать механизм параллельного проектирования и строительства, а также внести в связи с этим корректировки в нормативно-правовую базу.

Нехватка поездов на юг

Президент России обратил внимание на нехватку поездов в южном направлении. Спрос на них вырос не только из-за начала курортного сезона, но и в связи с временным закрытием некоторых южных аэропортов.

«Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков. Многие граждане планируют провести отпуск на море, поехать на курорты Краснодарского края и Крыма — кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом», — сказал президент.

Мощностей железной дороги уже не хватает, несмотря на дополнительно запущенные поезда из Центральной России на Черное море. Владимир Путин поручил Минтрансу и РЖД держать этот вопрос на контроле.