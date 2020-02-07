Россиянин решил продать раритетный «Запорожец» за миллион рублей
Мужчина из Барнаула выложил на сайте Auto.ru объявление о продаже уникального «Запорожца» 1987 года выпуска. Цену он назначил в один миллион рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.
Автор объявления рассказал, что пробег автомобиля — 17 тысяч километров.
Он имеет редкое ножное переключение передач, поэтому на «Запорожце» могут ездить люди с ограниченными возможностями.
Также житель Барнаула утверждает, что машина никогда не использовалась зимой и хранилась в гараже. Еще она сохранила все родные детали, в том числе покрышки.
Большинство посетителей сайта не оценили «Запорожец». Пользователи недоумевают, за что автор хочет миллион, назвали автомобиль «консервной банкой» и предположили, что продавцу «на голову упал кирпич».
Впрочем нашлись и те, кто счел цену достойной.
«Миллион маловато за такой авто», — написал один из пользователей.