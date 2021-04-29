Россияне столкнулись с острой нехваткой грузовиков

Российский автомобильный рынок столкнулся с острой нехваткой грузовых машин. Причиной стали проблемы с поставками комплектующих, а также отложенный спрос. В итоге некоторые компании стали принимать заказы на авто только на 2022 год.

Контракты на приобретение грузовиков и LCV заключены в России уже на несколько месяцев вперед, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос производителей и импортеров. В «АвтоВАЗе» заявили, что сейчас на складах нет свободных грузовых машин, так как они выпускаются только под заказ. Производство загружено работой на два месяца вперед.

«Многие бизнесы возобновили закупки после перерыва, обусловленного пандемией», — отметили в «Соллерсе».

По отдельным модификациям зафиксировал дефицит и ГАЗ. В компании пояснили, что из-за санкций сложности возникли с обеспечением поставок комплектующих. Сокращение предложения по всем моделям отметил бенефициар самарского автохолдинга «Премьера» Владимир Сипко.

«Не имея заранее согласованных договоренностей, производитель сможет удовлетворить спрос на тягач и прицеп уже только во втором-третьем квартале 2022 года», — заявил гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.

В Volvo Trucks сообщили, что заказы на калужском заводе расписаны на ближайшие месяцы. Там связали ситуацию с отложенным спросом и переходом на новый модельный ряд.