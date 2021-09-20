Россияне стали чаще жаловаться на ОСАГО

Число жалоб клиентов на страховщиков за июль и август 2021 года выросли на 16,8% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Больше всего россияне оказались недовольны ОСАГО. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

За два летних месяца количество отрицательных отзывов о работе страховщиков достигло 6,3 тысячи. Число жалоб на ОСАГО увеличилось на 15,1% и составило 4,8 тысячи. Больше всего люди недовольны тем, что страховщики неправильно применяют коэффициент бонус-малус (КБМ) из-за особенностей новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО, а также из-за необоснованного досрочного расторжения договоров в одностороннем порядке.

После того как ЦБ выпустил письмо о недопустимости таких практик с июня 2021 года, число жалоб уменьшилось. Однако из-за отложенного эффекта такие сообщения все еще поступают. В Банке России добавили, что если нарушения будут продолжаться, то к отдельным страховщикам будут приниматься меры.

Коэффициент бонус-малус (КМБ) — это тарифный показатель, который рассчитывается индивидуально для всех водителей в зависимости от аварийности за предыдущие периоды.