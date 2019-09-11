Россияне стали чаще покупать автомобили китайских производителей

Спрос на китайские кроссоверы Haval увеличился в августе на 458%. Всего за январь–август 2019 года компания реализовала 5,9 тысячи автомобилей. Также увеличились продажи автопроизводителя Geely. Компания продала 716 автомобилей, что на 134% больше, чем в предыдущем году. Так, за восемь месяцев в России удалось реализовать 5,6 тысячи машин этой марки. Особым спросом у российских потребителей пользуются кроссоверы H6 и Atlas, сообщил сайт kp.ru.

Во время роста популярности китайских автопроизводителей, европейские и японские компании отметили снижение продаж. Так, Renault ушла минус на 2,3%, Nissan — на 18%, продажи у Peugeot упали на 26%, а у Citroen на 22%.

«В последние годы китайцы сделали большой шаг вперед, они открыли новую страницу в развитии своего автопрома. Люди не дураки и видят разницу. Взять для сравнения Renault Arkana, машина стоит 1,4 миллиона, но все дубово и простенько. Тот же Chery Tiggo 7 гораздо богаче дизайном», — объяснил ситуацию автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Аналитики считают, что спрос на китайские автомобили будет укрепляться в России.