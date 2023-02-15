Транспорт 15 февраля 2023, 02:19 Россияне стали активно пересаживаться на китайские автомобили ФТС: Китай стал лидером по импорту новых автомобилей в Россию РИА «Новости»

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В Россию из Китая ввезли более 117 тысяч новых легковых автомобилей в 2022 году. Этот показатель почти на 40% превышает цифры 2021 года, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

По данным агентства «Автостат», в связи с уходом с отечественного рынка некоторых западных автомобильных концернов количество автосалонов китайских брендов в России увеличилось и уже перевалило за тысячу.

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В ФТС сообщили, что за 2022 год из Китая ввезли почти 31 тысячу грузовиков, а также две тысячи автобусов и микроавтобусов (рост 68%). В три раза увеличились и поставки специальной техники. В Россию привезли почти три тысячи грузовых аварийных автомобилей, автокранов, автобетономешалок и других видов машин.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что со временем китайских автопроизводителей в России станет еще больше.

«В 2023 году, полагаю, доля автопрома из Китая увеличится до 30-40%», — пояснил он

Аналитик также добавил, что все новые автомобильные проекты, которые стартуют в России, будут связаны с китайскими производителями.

При этом некоторые западные компании попытаются вернуться на российский рынок, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он отметил, что сейчас рынок страны «показывает баланс».