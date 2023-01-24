Транспорт 24 января 2023, 13:31 Россияне смогут приобрести на отечественном рынке кроссовер Toyota Raize

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В России по параллельному импорту начали доставлять новые компактные кроссоверы Toyota Raize. Об этом сообщила «Российская газета».

Модель, построенную на базе машины Daihatsu Rocky, предлагают приобрести за 2,7 миллиона рублей. Разработчики оснастили автомобиль трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 98 лошадиных сил. Кроссовер может быть как передне-, так и полноприводным (Dynamic Torque Control 4WD), написали «Известия».

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Ранее кроссовер Toyota Raize в Россию не поставлялся.

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