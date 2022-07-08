Россияне рассказали, стоит ли обучать детей езде на электросамокатах

В последнее время электросамокаты приобрели огромную популярность. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, стоит ли, по мнению россиян, преподавать детям основы управления подобным видом транспорта.

Две трети россиян (44% опрошенных) заявили, что в школе необходимо ввести занятия по управлению электросамокатами. По их словам, таким образом дети смогут выучить правила дорожного движения и в целом станут более осторожными во время езды.

Еще 23% заявили, что в школах действительно стоит проводить такие занятия, однако на управление самокатами стоит ввести права. А вот 13% отметили, что езде на самокатах стоит учить в автошколах.

Около 16% опрошенных отметили, что детям необходимо запретить пользоваться таким видом транспорта, 3% рассказали, что езда на самокате не требует отдельного обучения, а 1% респондентов затруднился ответить.