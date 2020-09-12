Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы заставили россиян обратить внимание на объекты внутреннего туризма. Необходимость много ездить на автомобиле повлекла за собой потребность экономить на бензине, и марка Аи-95 уступила первое место в рейтинге популярности более доступной Аи-92.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное банком «Русский стандарт». Эксперты изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам летом 2020 года и пришли к выводу, что бензин Аи-92 приобретался на 60% чаще, чем Аи-95, доля которого в числе покупок почти не изменилась.

«Причем, летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количество покупок Аи-92, а летом 2020 они поменялись местами», — подсчитали в банке.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что россияне стараются экономить не только на топливе, но и стали реже покупать машины импортного производства.

«В текущем году самыми популярными моделями стали „Лада Гранта“ и „Лада Веста“, которые соответственно занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян», — сказал Деев.

Опрошенные Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) россияне подтвердили, что придумали собственные методы для экономии топлива. Из них 39% придерживаются плавного стиля вождения, 11% стараются реже пользоваться кондиционером и 11% сокращают число поездок.