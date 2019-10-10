Россияне полюбили такси в последние 10 лет

В 2008 году такси воспользовались 7,3 миллиона пассажиров. В 2018-м их стало больше — 30,1 миллиона. В данном случае Росстат подразумевает общее число пассажиров, перевезенных на том или ином виде транспорта в течение года.

Нелегальных таксистов в России стало больше Подробнее

Кроме того, специалисты представили статистику по перевозкам на других видах транспорта общего пользования. За последние 10 лет более чем вдвое увеличилось число россиян, пользующихся авиатранспортом. В 2008 году добираться по небу предпочитали 51 миллион соотечественников, а в 2018-м — 118 миллионов.

А вот поезда потеряли популярность. Число их пассажиров сократилось с 1,3 миллиарда в 2008 году до 1,1 миллиарда в 2018-м. Интерес теряется и к трамваям, в которых пассажиропоток за 10 лет упал с 2,5 до 1,2 миллиарда. То же самое касается и автобусов, в которых число пассажиров сократилось с 14,7 до 10,9 миллиарда.