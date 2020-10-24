Россияне поделились главными критериями выбора новой машины

Большинство россиян выбирают экономичные и безопасные марки машин. Также важную роль играет внешний вид автомобиля.

Опрос среди покупателей машин провели аналитики НАФИ. В нем приняли участие более 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Результатами исследования делится РИА ФАН.

Главным критерием при покупке автомобиля остается цена. На втором месте экономичность. Этот показатель назвали одним из важнейших 44% респондентов. Еще 38% участников опроса заявили о безопасности как о главном критерии при выборе машины.

Внешний вид, размер и марку автомобиля назвали ведущими признаками при покупке автомобиля 37%, 36% и 35% опрошенных соответственно. При этом безопасностью и размером машины в основном интересуются женщины. Мужчинам же важен тип топлива.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что на российских дорогах могут установить скоростные ограничения для машин при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и других зон, где есть риск сбить человека. Автомобилям придется не превышать скорость 30 километров в час.