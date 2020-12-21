Россияне перечислили проблемы с автоматической КП зимой

Несмотря на широкую популярность машин, оборудованных автоматической коробкой передач (АКП), в зимнее время они способны усложнить жизнь автолюбителей. В первую очередь, из-за низких температур. На холостом ходу не получится прогреть машину, поэтому первое время придется двигаться очень медленно, чтобы избежать повышенного износа.

Российские водители также сообщили порталу «МедиаПоток», что машину с АКП нельзя завести «с толкача», если разрядится аккумулятор. При попытке «прикурить» такую машину, может сломаться электронная система автомобиля.

Из-за особенностей переключения передач машину с АКПП сложнее будет самостоятельно освободить из сугроба. В результате продолжительной пробуксовки коробка может перегреться и сломаться. Ремонт АКПП довольно дорогой.

Журналисты портала «АвтоВзгляд» назвали еще несколько недостатков АКП в зимнее время. Например, менять рабочую жидкость придется гораздо чаще, чем в механических коробках передач. Тем более перед началом движения ее придется прогревать на медленном ходу.

По сравнению с механической коробкой передач у АКП заметно более короткий межсервисный интервал. Масло в АКП придется менять в среднем, в зависимости от модели, вдвое чаще, чем в механической.

Для экономии бензина зимой российским автолюбителям посоветовали отказаться от долгого прогрева, очищать машину от снега и льда, а также при необходимости использовать автомобильное одеяло.