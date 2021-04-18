Летающая машина «Циклокар» окажется прорывом в автомобилестроении и положительно повлияет на экологическую среду. Однако россияне все равно на нее не пересядут, считает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его мнению, новая разработка — прорыв в автомобилестроении. Например, полностью гибридная силовая установка положительно повлияет не только на технические свойства, но и на экологическую среду, сообщил «Политэксперт»

«Заявленные характеристики, действительно, вызывают восхищение сравнительно небольшие габариты: длина „Циклокара“ составит 6,2 метра, а ширина — шесть метров», — заметил Рязанов.

Бензиновый роторно-поршневой двигатель повлияет на скорость.

Однако эксперт пока не понимает, как организуют движение на таком транспорте. Также еще не ясно, кто позволит себе купить такое авто. Низкий спрос и большие затраты на технические разработки скажутся на цене аппарата.

«Уже создан локомобиль и другие гибридные транспортные средства, которые, казалось бы, должны упростить передвижение простым людям. Но по факту мало кто может себе позволить ими пользоваться. Проекты недостаточно рентабельны и окупаемы, и поэтому не пользуются популярностью у населения», — объяснил Рязанов.

По его мнению, для внедрения нового вида транспорта надо адаптировать инфраструктуру, подготовить автолюбителей и сделать это средство передвижения полезным и нужным для людей. В ближайшее два-три года осуществить задуманное не получится, несмотря на огромный потенциал технологии.

«Циклокар» разрабатывают российские специалисты из Института теплофизики Сибирского отделения РАН. Уже завершилось предварительное проектирование летающей машины, состоялись испытания циклического движителя. Для этого работники построили 60-килограмовый прототип летательного аппарата, который совершил тестовый полет.