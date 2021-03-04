Россияне не смогли оформить ОСАГО из-за ошибок в работе ЕАИСТО

Автомобилисты столкнулись с проблемами в оформлении полисов ОСАГО. Причиной стали ошибки в работе Единой автоматизированной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Сбой произошел после обновления системы 1 марта.

ЕАИСТО обновили 1 марта, после чего в системе стало невозможно проверить актуальность диагностических карт и оформить новые. Многие операторы ТО даже не смогли войти на сайт, сообщил «Известиям» директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александр Крайник.

Наличие ошибок в работе системы подтвердили страховые компании, которые теперь не могут продать полисы ОСАГО. Продажи документов упали за первые дни марта в «Югории» и «Ингосстрахе». В пресс-службе первой страховой компании отметили, что клиенты могут начать массово писать жалобы, если система не начнет корректно работать до конца недели.

По словам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, в России нужно отменить зависимость оформления ОСАГО от наличия диагностической карты. Он подчеркнул, что в реформе ТО не было никакой необходимости, так как она не улучшит состояние машин.