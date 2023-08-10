Транспорт 10 августа 2023, 21:13 Россияне назвали экологичность преимуществом электромобилей

Читать 360tv в

Россияне отдают предпочтение электромобилям из-за экологичности, низкой стоимости топлива и безопасности. Это стало известно из совместного опроса «Группы Ренессанс страхования» и «Авито Авто», сообщил RT.

За вариант «экологичность» свой голос отдали 49% респондентов. Еще 48% опрошенных выбрали ответ «низкая стоимость зарядки». Около 34% человек заявили, что предпочитают электромобили из-за их безопасности, а 30% — из-за снижения размера бюджета затрат на автомобиль, уточнил «Московский комсомолец».