Транспорт 31 июля 2023, 22:27 Россияне начали устанавливать на китайские автомобили спутниковые охранные системы

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Автомобилисты из России стали чаще оснащать китайские машины спутниковыми охранными системами. Такой информацией поделился замгендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, в текущем году количество таких автомобилей увеличилось в пять раз. Российские автолюбители заинтересованы в сохранности и безопасности своей машины, написало ИА НСН.