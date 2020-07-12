Россияне бросились скупать велосипеды и купальники после самоизоляции

Представители интернет-магазина проанализировали около 1,5 миллиона заказов и два миллиона поисковых запросов за июнь.

Весной россияне тоже активно занимались спортом и фитнесом, но выполнять физические упражнения по большей части приходилось дома из-за введенных ограничений по коронавирусу. Поэтому сейчас стали вдвойне популярны занятия на свежем воздухе. Вместо товаров для домашних тренировок покупатели заказывают скейтборды и пенниборды — продажи в июне выросли в семь раз от года к году. Самокаты берут в пять раз больше год к году, а ролики — в шесть раз.

Для активного отдыха всей семьей россияне приобретают бадминтон — продажи выросли на 326% год к году. Велосипеды в июне берут на 452% больше, чем за аналогичный период в 2019-м.

На фоне жаркого лета увеличились продажи надувных плавательных матрасов на 23% год к году, ласт и масок — на 22%. Детям покупают надувные круги и нарукавники — продажи в июне выросли на 151 и 26% соответственно по сравнению с 2019-м. Граждане также складывают в электронную корзину солнцезащитные (на 56% больше) и увлажняющие средства для лица и тела (на 132 и 135% соответственно).

«Не каждым летом россияне могут наслаждаться такой жаркой погодой — в этом году она определенно требует обновления гардероба — продажи легкой летней одежды выросли в июне на 335%, а летней обуви — на 138% год к году», — говорится в результатах исследования.

Чаще всего скупают купальники и плавки — рост на 258% в годовом сопоставлении. Кроме того, хорошим спросом пользуются солнцезащитные очки — продажи в июне выросли в три раза год к году и летние головные уборы — в девять раз.