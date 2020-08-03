Россиянам запретят пополнять транспортные карты и электронные кошельки наличными

Многие россияне привыкли пополнять транспортные карты наличными. Однако в некоторых регионах в ближайшем будущем это будет сделать нельзя. Дело в том, что с 3 августа в России начали действовать новые правила регулирования электронных кошельков.

Пополнить карту предлагают в отделении банка или безналичным способом по интернету. Как объяснил РИА «Новости» председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов, новый запрет на пополнение анонимных кошельков наличными распространяется «на все типы неперсонифицированных инструментов, вне зависимости от их назначения». То есть деньги нельзя будет положить на большое число транспортных карт. В том числе и на карты школьников.

Пока неизвестно количество проектов, которые больше не будут принимать наличные. По словам Достова, запрет коснется структур, связанных с организацией регионального питания для школьников и рабочих, а также с транспортом.

Власти уже оповестили своих жителей о нововведениях. Так, на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области 30 июля появилось сообщение о невозможности пополнять транспортные карты наличными. Пассажирам предложили сделать это с помощью Сбербанка или банка «Зенит». В Великом Новгороде заявили, что карту «Береста» с 3 августа можно пополнить безналично через банк или приложение. Примерно такое сообщение опубликовали и на транспортном портале Иванова и Ивановской области.

Руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты» платежной системы «Золотая корона» Александр Гришин отметил, что решения по оплате проезда регулируются несколькими законами. Изменения коснутся тех регионов, где действует закон «О национальной платежной системе». По оценке Гришина, речь идет примерно о 20 регионах.