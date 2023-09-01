Транспорт 01 сентября 2023, 09:18 Россиянам запретили вешать на лобовое стекло авто слишком большие гаджеты Вступило в силу постановление о запрете гаджетов на лобовом стекле авто РИА «Новости»

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Правительство России утвердило новые правила эксплуатации автомобилей. Водителям запретят вешать на лобовое стекло гаджеты, загораживающие обзор. Постановление вступило в силу 1 сентября, его опубликовали на портале правовой информации.

Нарушением решили считать установку на лобовое стекло дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзор с места водителя.

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Исключение сделали только для зеркал заднего вида, радиоантенн, деталей стеклоочистителей, устройств для осушения и нагревания стекла. В список разрешенных не внесли транспондеры для проезда по платным трассам, видеорегистраторы, кронштейны для телефонов, радар-детекторов и других устройств.

Водителей продолжат наказывать за тонировку, если светопропускание стекол ниже 70%. Для машин с броневой защитой утвердили порог в 60%.

В России предлагали отменить штрафы за тонировку стекол. Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр высказался против этого, потому что затемнение мешало ездить ночью и по вечерам.