Эксклюзив 05 сентября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Водителей автобусов начнут контролировать еще до получения прав Госдума ужесточит контроль водителей автобусов РИА "Новости"

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В сентябре вступят в силу новые правила, согласно которым россиянам станет сложнее получить права категории D. Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что эти нововведения улучшат ситуацию на дорогах.

Права категории D подразумевают доступ к управлению автобусами.

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«Раньше было совершенно нормальным, что у водителей такого уровня есть подразделение на классы», — напомнил он.

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По мнению Колодочкина, сейчас доступ к управлению подобным транспортом есть у многих, что приводит к неприятным последствиям. Также он напомнил, что раньше состояние водителей автобуса контролировали еще до выхода на рейс.

«Могли не выпустить на линию, если у работника глаза красные или руки дрожат. Сейчас этого нет. Зато есть план», — заявил Колодочкин.

По его мнению, за выполнением нормы гонятся по разным причинам. Но основной мотивацией являются деньги.

Также он отметил, что на подобную должность нередко нанимают мигрантов, с которыми не всегда обходятся честно.

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