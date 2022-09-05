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Водителей автобусов начнут контролировать еще до получения прав

Госдума ужесточит контроль водителей автобусов

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В сентябре вступят в силу новые правила, согласно которым россиянам станет сложнее получить права категории D. Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что эти нововведения улучшат ситуацию на дорогах.

Права категории D подразумевают доступ к управлению автобусами.

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«Раньше было совершенно нормальным, что у водителей такого уровня есть подразделение на классы», — напомнил он.

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По мнению Колодочкина, сейчас доступ к управлению подобным транспортом есть у многих, что приводит к неприятным последствиям. Также он напомнил, что раньше состояние водителей автобуса контролировали еще до выхода на рейс.

«Могли не выпустить на линию, если у работника глаза красные или руки дрожат. Сейчас этого нет. Зато есть план», — заявил Колодочкин.

По его мнению, за выполнением нормы гонятся по разным причинам. Но основной мотивацией являются деньги.

Также он отметил, что на подобную должность нередко нанимают мигрантов, с которыми не всегда обходятся честно.

Автобусы

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