Россиянам разрешили ездить на ретроавтомобилях

Новый ГОСТ вступил в действие в России. Владельцы ретроавто теперь смогут выезжать на дороги на общих основаниях, с техпаспортом обычного образца.

Согласно нововведениям, старые и раритетные автомобили для получения обычного паспорта транспортного средства должны пройти специальную экспертизу. Мера касается мотоциклов и легковушек старше 30 лет, а также грузовиков, которым перевалило за 50 лет. У автомобиля должны сохраниться оригинальный двигатель, кузов и рама.

Исторический это автомобиль или просто дряхлое ведро с гайками — будут решать эксперты. Они проверят общее техническое состояние машины, двигатель, основные узлы, шасси, внешнее состояние, а также интерьер. Если все на месте и в порядке, транспортное средство получит статус классического автомобиля.

Главное условие для беспроблемного прохождения экспертизы — двигатель и кузов должны быть родными. Допускается, если они будут отреставрированными до «оригинального состояния».

Подтверждение оригинальности ретроавто и его оформление в соответствии с ГОСТ Р 58686-2019 теперь позволит владельцу стать полноправным участником дорожного движения. В том числе теперь отпала необходимость оформлять специальное «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства» (СБКТС).

«Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях», — отметил замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Как выяснили эксперты «Автостата», в России насчитывается без малого три миллиона легковых автомобилей, которым по состоянию на 1 января 2020 года стукнуло 30 лет и более. Это составляет 6% всего легкового парка частных авто в России.