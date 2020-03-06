Россиянам разрешили есть и пить в метро. Но в регионах могут решить иначе

Уступать женщинам места в метро — это просьба. А вот можно ли есть и пить кофе в подземке, российские регионы решают самостоятельно. В типовых правилах запрета на перекус и напитки нет.

Правила пользования метрополитеном утвердили в России год назад. Авторы документа привели их к общему знаменателю, сообщило РИА «Новости». Что касается еды и напитков, то на это как такового запрета нет. Регионам дали полную свободу. Запретить есть и пить в метро могут местные власти, и это не будет нарушением. Объявления с призывом уступать сидячие места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам звучат в поездах в качестве рекомендации.

Что касается запрета проезда в метро грязными, без одежды или босиком, то здесь идет речь о строгом запрете. «Такое требование [в федеральных правилах] основано на морально-этических нормах поведения в общественных местах», — приводит агентство текст сообщения Минтранса.

Единые федеральные правила определяют порядок проезда в целом. В них прописаны требования к провозу багажа и к информация для пассажиров, которая звучит в переходах, на станциях и в вагонах.