Россиянам разъяснили правила парковки автобусов и грузовиков

Изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» были внесены в 2017 году. Нововведения предполагают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов, обязаны обеспечивать стоянку своих транспортных средств во внерабочее время только на специальных парковках. Такие автостоянки должны соответствовать требованиям, установленным Минтрансом России.

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Требования к таким парковкам утверждены приказом Минтранса от мая 2018 года и вступят в силу с начала 2020 года. В частности, стоянки для коммерческого транспорта должны быть освещены и оборудованы дорожными знаками и разметкой. Отдельно отмечено, что создание таких парковок во дворах жилых домов недопустимо. При этом никакого наказания за нарушение этих требований пока не предусмотрели.

Вероятнее всего, нормы административной ответственности за такие нарушения появятся в новой редакции Административного кодекса России. Работа над ним еще ведется.