Россиянам рассказали, за что можно на всю жизнь лишиться водительских прав

В настоящее время Кодекс административных правонарушений (КоАП) предусматривает наказание в виде трех лет лишения прав на управление автомобилем. Согласно уголовному кодексу, максимальный срок лишения водительского удостоверения составляет шесть лет. Однако есть случаи, при которых водительских прав можно лишиться на всю жизнь — в том числе по медицинским показаниям. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат Анатолий Миронов.

«Однако порой случается и так, что человек, пребывая в добром здравии, сам создает такую ситуацию, когда сроки лишения права управлять транспортным средством растягиваются многократно. Самый распространённый пример увеличения — нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания», — подчеркнул юрист.

Он объяснил, что в случае, когда человек лишается специального права, ему необходимо в течение трех дней сдать документы в орган, назначенный к исполнению наказания. Если водитель уклонится от исполнения наказания, течение срока лишения водительских прав прерывается.

Если же правонарушение, предусматривающее лишение прав, повторится, меры наказания за оба нарушения «подлежат сложению», отметил адвокат.

Ранее россиянам назвали способ развернуться через сплошную полосу без штрафа. По словам адвоката Анатолия Миронова, пересечь двойную сплошную можно только в случае экстренной ситуации, когда пассажиру необходимо оказать срочную медицинскую помощь, его жизни или здоровью угрожает реальная опасность.