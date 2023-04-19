Транспорт 19 апреля 2023, 10:23 Россиянам рассказали, вырастет ли спрос на бензин с началом дачного сезона Аналитик Адамидов заявил, что спрос на бензин с началом дачного сезона вырастет на 5%

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Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что с началом дачного сезона увеличится спрос на бензин. По его подсчетам, цифра вырастет на 5%.

При этом эксперт подчеркнул, что за последние годы число людей, которые используют машины исключительно для поездок на дачу, снизилось.

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«Раньше действительно спрос на бензин зависел от дачного сезона и периода отпусков. Но в последнее время снизилось количество людей, которые используют машины только для поездок на дачу, особенно в больших городах», — сказал он.

В мегаполисах ситуация остается прежней. Там автомобили стали всесезонным транспортом, добавил Адамидов.