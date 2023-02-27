Транспорт 27 февраля 2023, 14:17 Россиянам рассказали, в каких случаях водителя могут оштрафовать за грязный номер

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При езде в дождь и снег на автомобиле может образоваться толстый слой грязи. О случаях, при которых водителя могут оштрафовать или лишить прав за нечитаемые номера, сообщил сайт NJcar.

Отмечается, что за неразборчивые символы на регистрационном номере в ясную погоду водитель может получить штраф в размере 500 рублей.

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По данным Nation News, в случае, если инспектор ГИБДД заподозрит водителя в намеренном видоизменении номера, автомобилисту грозит штраф в 5000 рублей и лишение водительского удостоверения до трех месяцев.

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