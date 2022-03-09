Россиянам рассказали, почему покупать подержанную машину выгоднее со специалистом

Автоэксперт Кирилл Бревдо считает, что при покупке подержанного автомобиля лучше всего воспользоваться профессиональной помощью. По его словам, автоподборщик сможет оценить реальное состояние машины, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, специалист сможет торговаться до той цены, по которой автомобиль продавался изначально.

«Есть общие вещи, такие как несоответствие машины пробегу или плохо выставленные зазоры. Но в этом нужно разбираться, уметь увидеть, что, например, одна фара более мутная, вторая — менее мутная. Или разные тонкости под капотом, некомплект деталей, явная асимметрия: справа крыло одним образом прилегает, слева — другим. Такие нюансы заметны на уровне экспертизы», — сообщил специалист.

Он добавил, что все расходы на эксперта могут легко окупиться.