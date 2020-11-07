Россиянам рассказали, почему опасно использовать летние шины зимой

В МЧС перечислили три причины не использовать летние шины зимой. Машина может выехать с дороги или опрокинуться, кроме того, сильно увеличивается тормозной путь.

«Повышается риск выезда автомобиля за пределы дорожного полотна вследствие заноса. В несколько раз увеличивается тормозной путь, повышается вероятность опрокидывания автомобиля», — говорится в памятке, которую подготовили специалисты МЧС по Московской области.

Еще в середине октября ГИБДД напомнила, что водителям поря готовиться к зиме: проверить резину и пройти техосмотр. Менять шины можно, если среднесуточная температура за неделю понизилась до пяти-семи градусов. Вовремя установленная зимняя резина поможет сократить число аварий на дорогах.

Эксперты сообщили, что уже на следующей неделе в Москве и регионе установится погода, благоприятная для замены шин, передает RT. Ночью придут заморозки, а днем температура составит +3-5 градусов. В европейской части России также наступит похолодание. Там столбик термометра уже опустится ниже нуля.