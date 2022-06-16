Россиянам рассказали об ужесточении требований к получению водительских прав

МВД подготовило законопроект, в котором предусмотрены ряд поправок. Они уточняют и ужесточают требования к получению водительского удостоверения. Подробности агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В законопроекте предлагается ужесточить правила повторного получения прав для тех, кто попадался в пьяном виде за рулем. Также речь идет о получении удостоверения категории D на право управления автобусом: министерство выступило за выдачу таких прав только кандидатам с опытом вождения не менее года.

Иностранных граждан хотят обязать обменивать национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ.

«Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — подчеркнул Соловьев.