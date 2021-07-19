Россиянам рассказали об экономичном расходе топлива

Автоэксперт Сергей Асланян рассказал, как не нанести вред двигателю автомобиля при попытке сэкономить топливо. Об этом написало ИА Nation News.

По мнению некоторых специалистов, современные системы, например, режим «старт-стоп» или турбонадув, призванные уменьшать расход топлива, могут навредить двигателю. Однако Асланян заверил, что это не так. Гораздо больше навредить машине могут самодельные системы, сделанные где-нибудь в гараже, поскольку производители знают, как будет качественнее и лучше. По словам автоэксперта, не существует более гениальных методов, чем методы инженеров на заводах.

«Если вы водитель старой школы, то вы знаете как быстро раскрутить мотор со второй и перейти на пятую, а дальше идти накатом, меньше тормозить и почаще переключаться на нейтралку. После всех этих упражнений, когда вы будете абсолютно мокрые от перенапряжения, вы сэкономите пол-литра», — рассказал эксперт и пояснил, что все же эффективность таких методов сомнительна.

По словам Асланяна, весь опыт, собранный поколением, уже не нужен, ведь это позавчерашний день. Электроника и современное двигателестроение помогут правильнее и лучше сэкономить топливо.