12 декабря 2022, 16:58
Россиянам рассказали о выгоде владения электромобилем
Автоэксперт Алексей Аксенов: заправка владельцу электромобиля обойдется дешевле
В последнее время растет популярность электрокаров. Об их преимуществах рассказал автоэксперт Алексей Аксенов в интервью Lenta.ru.
По мнению эксперта, владение электрокаром существенно выгодней, чем приобретение автомобиля на двигателе внутреннего сгорания. К примеру, заправить электроавтомобиль стоит примерно 400 рублей, а стоимость заправки обычной машины выше в два раза.
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Кроме того, обслуживание электрокара будет обходиться дешевле за счет минимума количества жидкостей, которые нужно менять.
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Электромобили
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